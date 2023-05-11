В Казахстане арестован активист, который 9 мая принес унитаз к бюсту Жукову в Уральске. Фото

Житель Казахстана Жаннат Ахмедьяров, который 9 мая в поддержку Украины принес унитаз к памятнику маршалу Жукову в Уральске, получил 10 суток ареста. Соответствующее решение 10 мая вынес административный суд города.

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Как сообщает "Радио Свобода", 53-летний активист заявил, что не согласен с решением суда и будет обжаловать его. Суд состоялся примерно через три часа после того, как трое сотрудников полиции задержали Ахмедьярова.

В этот момент он давал интервью журналистам в сквере в центре города. Полицейский, который представился участковым, заявил, что Ахмедьярова решили доставить в отдел полиции для "дачи разъяснений по вчерашнему случаю", после чего будет рассмотрен вопрос о возбуждении административного производства.

Утром 10 мая, перед задержанием Жанната в полиции заявили, что "решается вопрос" о привлечении активиста к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Напомним, 9 мая Ахмедьяров в шапке с гербом Украины принес унитаз к бюсту Жукову. Соответствующим фото он поделился в Facebook.

Активист рассказал "Радио Свобода", что не планировал проводить акцию, но все изменилось, когда он узнал о поездке президента Казахстана на военный парад в Москву:

"И мне так стало стыдно за действия президента… Я решил провести акцию. Нашел унитаз, поехал к памятнику Жукова и поставил туда унитаз".

Подарок советскому маршалу, по словам Жанната, является символическим: в 1946 году в ходе обыска у Жукова нашли более 40 унитазов, привезенных из Германии. А сама акция была проведена в поддержку народа Украины.

Унитаз простоял на постаменте в центре Уральска у воинской части как минимум получаса, несмотря на то что за акцией наблюдали приезжающие в часть солдаты, рассказал активист.

Маршал Георгий Жуков (1896-1974) – полководец Красной армии, которого называют одним из столпов сталинского террора. Прославился массовыми расстрелами личного состава во время Второй мировой войны, от которых погибли сотни тысяч украинцев. В советских войсках Жукова за глаза называли "Мясником".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве 9 мая мужчина вышел на улицу с флагом Украины. Его задержали и избили. Антивоенные акции также прошли в ряде других городов РФ, активистов задерживала полиция.

– В Казахстане активистка поставила на место Россию и заявила, что россияне "ревнуют" казахов к украинцам, а Украину – к Европе.

– Казахстан поддержал "мирный план" Китая. В МИД страны призвали Киев и Москву сесть за стол переговоров.

– В Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку войны РФ против Украины. Азамат Абильдаев повторил пропаганду Кремля о том, что в Украине якобы "правят неонацисты".