'Вы не братья, а недоумки': в Казахстане поставили на место РФ и указали на ревность. Видео

В Казахстане поставили на место Россию, навязывающуюся всем в "братья" и развязывающую кровопролитные войны против других народов. Там заявили, что россияне ревнуют казахов к украинцам из-за их поддержки, а Украину ревнуют к Европе.

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Об этом сказала гражданка Казахстана в коротком ответе на претензии от россиян, он появился в сети. Она сравнила Россию со стариком-импотентом, возжелавшим красивую молодую Украину и решившем ее уничтожить, поскольку не может получить желаемого.

Казашка записала обращение в ответ на претензии россиян в якобы "предательстве" казахами, поддерживающими украинский народ.

"Таким, как вы, переодеваться и переобуваться от смены обстановки не привыкать. Я живу в РК и с моими братьями и сестрами-казахами вы и рядом не стояли", – процитировала она один из комментариев.

Поведение россиян, навязчиво лезущих ко всем со своим "братством", она сравнила со жгучей ревностью, которая игнорирует реальность.

"Судя по таким комментариям, у меня иногда складывается впечатление, что вы, русские, нас, казахов, к украинцам просто ревнуете. Из-за того, что мы их поддерживаем. А потом: какие вы нам братья? Какие сестры? Вы о чем? У нас с вами разные культуры, религии, разные языки. И внешне мы отличаемся от вас", – сказала женщина.

Она также напомнила, как поступили россияне с "братьями"-украинцами и поставила этому поведению четкий диагноз.

"Вот вы заигрывали с понятиями братства и сестринства, а потом взяли и напали на Украину. А ходили к ним в гости раньше, да? Семьи заводили с украинцами. А потом пришли к ним с войной и оружием. Какие вы братья? Вы недоумки. Людоеды", – заявила казашка.

При этом Россия никак не может смириться с потерей Украины, считает женщина.

"А Украину вы как ревнуете к Европе? Россия в моем понимании – это такой старик, у которого уже ниже пояса ничего не фурычит, а Украина – молодая и красивая женщина, которая еще в самом соку. И вы такие: так не доставайся ты никому. У вас с головой не все в порядке. Россиянам сейчас никто не братья. Понятно вам? Слава Украине!" – закончила обращение гражданка Казахстана.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан поддержал "мирный план" Китая". В казахстанском МИД призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Казахстана отметили, что поддерживают мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.