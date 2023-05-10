Казах в шапке с трезубцем на 9 мая принес унитаз к памятнику Жукову в Уральске: у россиян истерика. Фото акции

В городе Уральск (Казахстан) мужчина принес унитаз к памятнику советского полководца Георгия Жукова. Таким образом местный активист Жаннат Ахмедьяров выразил свое отношение к советскому режиму и российскому диктатору Владимиру Путину.

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Позже унитаз возле памятника убрали. Об этом сообщает Telegram-канал БАСЕ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина в шапке с гербом Украины принес унитаз к памятнику Жукова 9 мая. Стоит отметить, что именно это санитарно-техническое приспособление вызывает особый интерес у российских оккупантов во время мародерства и грабежа в Украине.

Не удивительно, что жители государства-террориста России агрессивно отреагировали на действия казаха. Россияне призвали жестоко казнить активиста из Уральска и всех, кто выступает против захватнической войны РФ против Украины.

Также россияне не впервые уже пригрозили Казахстану военным вторжением, а заодно обвинили США в том, что многие жители Казахстана поддерживают Украину в войне против российской агрессии.

Кроме того, агрессивные жители РФ предложили напасть на Уральск, чтобы по примеру псевдореспублик "Л/ДНР" создать там "Уральскую народную республику". Вдобавок россияне не скрывали своей нетерпимости по рассовому признаку и всячески пытались оскорбить жителей Казахстана.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, то следующей страной, на которую она напала, стал бы Казахстан. При этом Путин не ограничился бы только им и вторгнулся бы и в другие страны.

Ранее кремлевский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что государство-террорист Россия в будущем может напасть на Казахстан, чтобы захватить часть территорий. В эфире одного из пропагандистских шоу он выдал, что у РФ якобы "есть право" на земли Казахстана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Казахстане поставили на место Россию, которая назвает себя "братьями" и развязывающую кровопролитные войны против других народов. Там заявили, что россияне ревнуют казахов к украинцам из-за их поддержки, а Украину ревнуют к Европе.

– ранее стало известно, что Казахстан поддержал "мирный план" Китая". В казахстанском МИД призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров.

– в январе стало известно, что в Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку вторжения России в Украину. Депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев четко заявил свою поддержку политике Кремля и заявил, что в Украине "правят неонацисты".