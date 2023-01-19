Повторил тезисы Кремля: в Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку вторжения России в Украину

Депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев был исключен из партии после интервью, в котором он четко заявил свою поддержку политике Кремля. В частности, политик одобрил вторжение в Украину, где, по его мнению, правят неонацисты.

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Об отзыве мандата по решению коллег Абильдаева сообщил Reuters. Официальная Алма-Ата, несмотря на свои тесные связи с Москвой, с самого начала полномасштабной войны осуждала это решение.

Партия Абильдаева "Ак жол" представляет собой оппозиционную политическую силу, но в ключевых вопросах разделяет позицию государства. В данном случае для нее неприемлема позиция своего депутата, который выражает поддержку захвату и отчуждению территорий суверенной Украины.

"Наш депутат повторил тезисы Кремля, которые мы не признаем. В четверг мы собрали совещание, где обсудили его комментарии и решили исключить его и попросить центральную избирательную комиссию отозвать его мандат", – указано в официальном заявлении партии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Казахстан занял нейтральную позицию: он четко заявил, что не будет помогать РФ обходить санкции, введенные коллективным Западом. Однако и вводить собственные ограничения против страны-агрессора тоже не решается.

С начала "частичной" мобилизации в России, которая была объявлена 21 сентября, россияне стремительно начали бежать из страны, в том числе и Казахстан. На территорию государства за этот период въехали более 400 тыс. граждан РФ.

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