В Калифорнии самолет врезался в здание: два погибших и много пострадавших. Видео

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в крышу здания, в котором расположен склад, принадлежащий местной больнице. Инцидент произошел в городе Фуллертон (район Южная Калифорния) около 14:15 по местному времени.

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Об этом сообщило агенство Associated Press со ссылкой на полицию Фуллертона. По предварительным данным, погибло два человека – пилот и пассажир.

Еще 18 человек получили травмы, они находились в районе склада, куда врезался самолет. По данным местных правоохранителей, степень ранений варьируются от незначительных до серьезных. Девять человек попали в больницу, другим оказали помощь на месте.

Отмечается, что при попытке приземления самолет спикировал прямо в склад, принадлежащий больнице. В помещении начался сильный пожар. Причины крушения будут выяснять правоохранители.

Пожарные и полиция прибыли на место происшествия и боролись с вспыхнувшим пожаром, а также эвакуировали близлежащие предприятия, сообщила Кристи Уэллс, представитель полиции Фуллертона.

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов Америки идентифицировало самолет как одномоторный Van's RV-10. Там уточнили, что он разбился около 14:15 по местному времени.

Как сообщал OBOZ.UA:

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