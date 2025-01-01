В Лас-Вегасе возле 'башни Трампа' взорвалось авто Tesla: первые детали и видео

В Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Очевидцы сообщили о громком взрыве, машина горел, а в небо поднимался дым.

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Об этом пишет The Mirror. На место происшествия прибыли полиция и пожарные.

"Я только что услышал взрыв. Было много дыма", – говорили очевидцы.

В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва.

На кадрах видно, как Tesla Cybertruck горит у двери отела, когда срабатывает пожарная сигнализация.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара и как автомобиль оказался возле отеля. Следователи работают над тем, чтобы выяснить, были ли пожар и последующий взрыв вызваны механической неисправностью, внешними факторами или это было злонамеренное деяние.

Как пишет Shore News Network, спасатели смогли локализовать огонь, прежде чем он нанес больший ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщали OBOZ.UA, в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) автомобиль влетел в толпу людей в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибли по меньшей мере 12 человек, еще около 50 получили различные ранения.

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