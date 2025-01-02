'Никогда не видели подобного': Илон Маск прокомментировал взрыв Tesla возле 'башни Трампа'

Американский миллиардер Илон Маск, являющийся генеральным директором Tesla Inc., отреагировал на взрыв пикапа Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Он сообщил, что вся главная команда Tesla сейчас расследует это дело.

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Об этом Маск написал в соцсети Х. Он пообещал впоследствии опубликовать больше информации, отметив, что они "никогда не видели ничего подобного".

Позже Маск сообщил, что взрыв был вызван очень большими фейерверками и/или бомбой, перевозимыми в кузове арендованного Cybertruck. Он не связан с самим транспортным средством.

"На момент взрыва вся телеметрия автомобиля была положительной", – добавил он.

Гендиректор также написал, что в настоящее время правоохранители считают, что это, скорее всего, было сделано намеренно.

Напомним, что в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате инцидента один человек погиб, еще семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своей команде разработать 100-дневный план изменений в автомобильной отрасли. Хотя документ еще не создан, в окружении Трампа уже предложили включить в план отмену обязательного уведомления о ДТП с автомобилями на автопилоте. Это может быть сделано в угоду Илону Маску.

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