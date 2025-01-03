Взрыв Tesla в Лас-Вегасе у 'башни Трампа' был актом суицида: подробности следствия

Взрыв автомобиля Tesla Cybertruck перед отелем Trump International в Лас-Вегасе в среду, 1 января, мог быть частью самоубийства действующего военнослужащего армии США. По предварительным данным, мужчина за рулем выстрелил себе в голову за несколько минут до того, как автомобиль взорвался.

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Об этом на пресс-конференции в четверг, 2 января, сказал шериф Лас-Вегаса Кевин МакМагилл, передает The Washington Post. Ранее американские спецслужбы считали инцидент терактом.

По словам правоохранителя, с места происшествия изъяли два частично расплавленных полуавтоматических огнестрельных оружия, одно из которых было найдено у ног водителя.

Личность погибшего установить сложно, посколько его тело сильно обгорела после взрыва. Сейчас эксперты ищут дополнительное ДНК-подтверждение личности. Однако у полиции, как утверждает шериф, есть существенные доказательства того, что подозреваемым был 37-летний американский военный Мэтью Ливельсбергер из Колорадо-Спрингс.

Он служил в Силах специального назначения в Германии, а в момент трагедии был в отпуске. Правоохранители нашли его паспорт, военный билет, кредитные карты и мобильный телефон.

Расследование возможного мотива взрыва продолжается. Правоохранители говорят, что неясно, намеревался ли водитель сделать взрыв более масштабной атакой, которая унесла бы жизни не только его. По меньшей мере еще семь человек получили ранения.

"Я спокойно называю это самоубийством, поскольку сразу после этого произошел взрыв. Я не буду давать этому никаких других ярлыков", – сказал МакМагилл.

В то же время представитель ФБР Спенсер Эванс отметил, что следствие обращает внимание на то, что взрыв произошел именно перед здания новоизбранного президента Дональда Трампа, а взрыв был сделал в авто, которое производит компания Илона Маска, главного сторонника политика.

"Но на данный момент у нас нет информации, которая бы определенно говорила нам или предполагала, что это произошло из-за этой конкретной идеологии или каких-либо рассуждений, стоящих за ней", – заявил Эванс.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 января 2025 года в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате инцидента один человек погиб, еще семеро пострадали.

– Правоохранители сначала заявили, что рассматривают взрыв как возможное уголовное преступление и возможный теракт.

– Илон Маск, гендиректор Tesla Inc., сказал, что взрыв был вызван очень большими фейерверками и/или бомбой, перевозимыми в кузове арендованного Cybertruck. Он не связан с самим транспортным средством.

– В этот же день в американском городе Новый Орлеан автомобиль влетел в толпу людей в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. Погибли 12 человек, еще около 50 получили различные ранения.

– ФБР идентифицировало подозреваемого – это 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар. В его авто нашли флаг ИГИЛ, оружие и взрывчатку.Инцидент расследуется как террористический акт.

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