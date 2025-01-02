В авто нападающего из Нового Орлеана нашли флаг ИГИЛ, оружие и взрывчатку: всплыли новые подробности

Американские правоохранители сообщили новые подробности о трагедии в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), где автомобиль на полной скорости влетел в толпу людей. По информации ФБР, в транспортном средстве обнаружили флаг "Исламского государства" и оружие.

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Также было найдено взрывное устройство, которое, к счастью, злоумышленник не успел привести в действие. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

ФБР идентифицировало подозреваемого в наезде на людей в Новом Орлеане как 42-летнего Шамсуд-Дина Джаббара. Инцидент расследуется как террористический акт.

В арендованном Ford F-150 сотрудники правоохранительных органов нашли флаг ИГИЛ, оружие и взрывное устройство. По предварительным данным, самодельные взрывные устройства также обнаружили в других местах недалеко от места происшествия.

На данный момент продолжается расследование теракта, американские правоохранители пытаются выяснить, имел ли нападающий связи с террористическими организациями и были ли у него сообщники.

Стоит отметить, что подозреваемый Шамсуд-Дин Джаббар был ветераном в армии США. Он служил в Афганистане с 2009 по 2010 год как специалист по кадрам. В общей сложности он пробыл на военной службе 13 лет, 5 из которых провел в армейском резерве. Подозреваемый оставил военную службу в июле 2020 года в звании сержанта.

Напомним, в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) автомобиль влетел в толпу людей в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибло по меньшей мере 15 человек.

Ранее сообщалось, что в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Сообщалось о по меньшей мере 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.