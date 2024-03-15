В Иране отрицают тайные переговоры с США по поводу хуситов в Красном море – СМИ

Иранский чиновник опроверг информацию о том, что Тегеран якобы вел "тайные переговоры" с Вашингтоном по ситуации в Красном море. Ранее сообщалось, что американские дипломаты пытались убедить иранскую сторону повлиять на йеменских хуситов для прекращения атак на судоходство.

Как сообщает национальный иранский вещатель, "любое общение или косвенные переговоры между Ираном и США ограничиваются переговорами исключительно об отмене санкций". В IRNA сослались на заявление анонимного высокопоставленного чиновника.

"Не было обмена сообщениями (между Ираном и Соединенными Штатами) о событиях в Красном море", – цитирует словарь слова неназванного иранского чиновника.

Как сообщал OBOZ.UA, о тайных переговорах Ирана и США рассказал влиятельный британский таблоид. Причем журналисты сразу подчеркнули: чиновники из Вашингтона и Тегерана не говорили напрямую. Посредниками между ними выступили другие, оманские чиновники.

В Госдепе США ранее заявляли, что имеют множество каналов для передачи сообщений Ирану.

Напомним: 6 марта йеменские хуситы снова атаковали коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе. Впервые своим ударом по кораблю они убили людей: трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.

А уже 11 марта американские, французские и британские силы сбили десятки дронов над Красным морем ночью. Атака произошла после того, как йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нацелились на балкер Propel Fortune и американские эсминцы в регионе.

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