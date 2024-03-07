Хуситы впервые убили моряков во время атаки на корабль: на судне вспыхнул пожар. Фото

В среду, 6 марта, йеменские хуситы снова атаковали коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе. Впервые своим ударом по кораблю они убили людей: трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.

О как минимум двух погибших сначала сообщили в посольство Великобритании в Сане. Впоследствии в Центральном командовании США (CENTCOM) уточнили, что атака унесла жизни трех человек.

Балкер, который принадлежит Либерии и шел под флагом Барбадоса, был атакован противокорабельной баллистической ракетой во время прохождения через Аденский залив.

Удар привел к пожару и значительным повреждениям судна. По меньшей мере четверо членов экипажа были ранены, из них трое в тяжелом состоянии.

"Экипаж покинул корабль, а военные корабли коалиции отреагировали и оценивают ситуацию. Это уже пятый обстрел ASBM хуситами за последние два дня. Эти безрассудные нападения хуситов нарушили мировую торговлю и унесли жизни моряков", – отметили в CENTCOM.

Напомним, что хуситы ранее неоднократно заявляли, что они не прекратят нападения на корабли в Красном море, пока "израильская агрессия не прекратится и не будет снята осада палестинского народа в секторе Газа".

На сегодняшний день ни одно военное судно не пострадало от БПЛА или ракет хуситов, но более десятка коммерческих кораблей уже были атакованы боевиками начиная с октября 2023-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в Красном море затонуло грузовое судно Rubymar, принадлежащее Великобритании, которое ранее атаковали йеменские хуситы. Это первый корабль, полностью уничтоженный ими в рамках кампании боевиков против войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

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