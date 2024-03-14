США провели тайные переговоры с Ираном из-за атаки хуситов: в FT узнали подробности

США провели тайные непрямые переговоры с Ираном. Американские дипломаты пытались убедить Тегеран повлиять на йеменских боевиков-хуситов для прекращения атак на судоходство в Красном море.

Об этом сообщило издание Financial Times. Отмечается, что чиновники из Вашингтона и Тегерана не говорили напрямую – посредниками между ними выступили оманские чиновники.

Как отмечает медиа, переговоры прошли в Омане в январе. Они стали первыми между странами в последние 10 месяцев. В разговоре Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана.

Американскую делегацию возглавили советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посол США в Иране Абрам Пэйли. Иран представлял заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком Тегерана по ядерной программе.

В Госдепе США заявили, что имеют много каналов для передачи сообщений Ирану.

Напомним, 11 марта американские, французские и британские силы сбили десятки дронов над Красным морем ночью. Атака произошла после того, как йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нацелились на балкер Propel Fortune и американские эсминцы в регионе.

Хуситы заявляют, что совершают атаки в знак солидарности с палестинцами во время войны Израиля против ХАМАС в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Sky News сообщило, что на дне Красного моря перерезали три кабеля, которые обеспечивали доступ к глобальному интернету и телекоммуникациям. Йеменские хуситы заявили, что к этому не причастны, хотя в феврале международно признанное правительство Йемена анонсировало такие планы.

– 6 марта йеменские хуситы снова атаковали коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе. Впервые своим ударом по кораблю они убили людей: трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.

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