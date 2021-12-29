В Индии родился козленок с "человеческим лицом": это сочли плохим знамением. Фото 18+

В одном из фермерских хозяйств Индии коза привела необычное потомство. У новорожденного козленка было, казалось бы, "человеческое лицо".

Как сам фермер, так и другие местные жители, в деревне Гангапур необычайно удивились увиденному, пишет Daily Star. Отмечается, что малыш родился живым, по позже умер, как предполагают местные, из-за своего внешнего вида, который свидетельствует о неполноценном развитии животного.

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Местные жители считают, что рождение необычного козленка – плохое знамение или неудача.

"Во многих областях это считается предупреждением. Люди видят рождение мутантов как знак от Бога", – рассказал мужчина по имени Ракеш Кумар, сосед фермера.

Сам владелец животного Мукешджи Праджапап показал свою козу на фотографиях – животное имело плоское лицо и глаза, из-за которых он казался удивительно человекоподобным.

Эксперты в данном случае считают, что животное страдает редким врожденным дефектом, известным как "циклопия", то есть неспособностью правильно разделить орбиты глаза на две полости, пишет издание.

Напомним, ранее 48-летний рыбак по имени Абдулла Нурен поймал в морских водах Индонезии вблизи провинции Восточная Нуса-Тенгара акулу-мутанта. С помощью сетки он вытащил взрослую акулу. Когда Нурен разрезал ей живот, внутри было трое детенышей. Одно из них имело выразительные "человеческие" черты лица и круглые глаза под мордой.

Нурен забрал этого акуленка домой на удачу, хотя соседи уже и предлагали выкупить у него маленького мутанта.

А в США родился щенок породы бордер-колли с необычным набором конечностей. Американские ветеринары насчитали у него шесть лап и два хвоста. Специалисты предполагают, что у щенка изначально был брат-близнец, который в итоге не смог развиться, а часть его конечностей перешла "по наследству" первому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученый рассказал, есть ли в Чернобыльской зоне отчуждения "мутанты". По его словам, сейчас дозы облучения не столь высоки, чтобы говорить о статистическом значении сбоя информации генома.