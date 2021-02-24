Детеныш акулы с человеческим лицом напугал сеть. Видео

Акулу-мутанта поймал 48-летний рыбак по имени Абдулла Нурен в морских водах Индонезии вблизи провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Человек не на шутку смутился, когда наткнулся на это подводное создание с человеческим лицом, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Абдулла Нурен поймал с помощью сетки взрослую акулу. Когда он разрезал ей живот, внутри было трое детенышей. Одно из них имело выразительные "человеческие" черты лица и круглые глаза под мордой.

"Сначала я нашел мать-акулу, которая попала в рыболовный трал. На следующий день я разрезал живот этой рыбы и обнаружил трех малышей в желудке", – объяснил индонезиец.

Интересно, что двое из них были похожи на обычную акулу, но один детеныш выглядел действительно жутко.

Нурен забрал этого акуленка домой на удачу, хотя соседи уже и предлагали выкупить у него маленького мутанта.

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