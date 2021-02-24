Щенок-мутант с шестью лапами и двумя хвостами родился в США. Фото

В США родился щенок породы бордер-колли с необычным набором конечностей. Американские ветеринары насчитали у него шесть лап и два хвоста.

Об этом сообщает издание Daily Star. По словам инсайдеров, собака, которой уже дали кличку Шкипер, появилась на свет в ветеринарной больнице в Оклахома-Сити. Специалисты предполагают, что у щенка изначально был брат-близнец, который в итоге не смог развиться, а часть его конечностей перешла "по наследству" первому.

Отмечается, что животные со столь серьезными мутациями, как правило, быстро погибают, но в данном случае щенок сможет прожить полноценную жизнь. Он хорошо набирает вес и быстро развивается. Также владельцы Шкипера объявили, что он уже хорошо ползает.

К слову, в ветеринарной больнице заявили, что они будут продолжать следить за состоянием и развитием щенка, "чтобы помочь ему не болеть и чувствовать себя комфортно на всю оставшуюся жизнь".

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