Есть ли в Чернобыле "мутанты": ученый рассказал о природных особенностях зоны отчуждения

На территории Чернобыльского рекреационно-биологического биосферного заповедника сегодня нет мутантов. Все живущие там животные являются "победителями", поскольку выиграли битву за выживание.

Так представителей фауны зоны отчуждения описал в интервью OBOZREVATEL заведующий научным отделом заповедника Денис Вишневский, принявший участие в международном форуме Чернобыля CHRNBL. Мероприятие прошло одновременно в 11 странах мира, привлекая к обсуждению более 50 спикеров разных отраслей со всего мира. Ученые, ликвидаторы, представители государственных и культурных институций обсуждали возможные пути преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

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Вишневский пояснил, что, как и в любом заповеднике, его научный отдел обеспечивает работу охраны природы, однако у них добавляется специфика – исследования в сфере радиоэкологии и радиобиологии, так как Чернобыльский Заповедник расположен на территории радиоактивного загрязнения.

Относительно генных изменений из-за влияния радиации на организмы животных ученый объяснил, что сейчас дозы облучения не столь высоки, чтобы говорить о статистическом значении сбоя информации генома.

"Мы всегда имеем дело только с одной категорией животных – победителями. Это те животные, которые победили в гонке за выживание. Поэтому нам сложно получить любые данные об отклонениях, которые могли бы снижать выживаемость. Однако, это возможно", – отметил Вишневский.

По его словам, у представителей фауны могут наблюдаться какие-либо генетические отклонения.

"Но следует понимать специфику и разницу: они "мутанты" в том смысле, что они выжили. А двуглавых мышей у нас нет", – заметил заведующий научным отделом.

Кроме того, он рассказал, что с прекращением сельско-хозяйственной деятельности человека, в регионе начала восстанавливаться флора и фауна, характерная для Полесья. Он пояснил, что уровень радиации, который остается на этой территории, не наносит значительного вреда животным, однако для людей это может быть опасно.

Относительно развития туризма в Чернобыле ученый отметил, что большинство посетителей приезжает в зону отчуждения, чтобы увидеть саркофаг и остатки цивилизации, город Припять.

"Возможно, со временем люди больше заинтересуются флорой и фауной, скажем, эстетические вкусы сдвинутся в сторону природы, а не руин цивилизации", – отметил Вишневский.

В то же время, он считает Чернобыль "точкой входа в Украину", отметив, что после экскурсии в зону отчуждения люди возвращаются в другие города и места, и начинают изучать Украину туристическую.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чернобыльской зоне заметили необычных птиц – дремлюг. А еще их называют "привидениями" из-за оригинального способа охотиться на насекомых.