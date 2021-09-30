В Индии автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие и много пострадавших. Фото и видео

В Индии автобус, в котором находился 21 пассажир, упал в реку. В результате ДТП погибли шесть человек и еще 15 пострадали.

Об этом со ссылкой на данные полиции пишет NDTV. Авария случилась на мосту Нонгшрам в штате Мегхалая 30 сентября около 12:00 по местному времени. Автобус следовал в город Шилонг (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Спасателям удалось достать из реки тела четырех погибших, продолжаются поиски еще двух.

Спасенные пассажиры были доставлены в ближайшую больницу.

По словам очевидцев, автобус двигался с большой скоростью. Причины падения с моста пока неизвестны.

Напомним, что в июле в Индии грузовик на большой скорости врезался автобус, вокруг которого спали пассажиры. Тогда жертвами аварии стали 18 человек, еще 25 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, четыре человека пострадали во время столкновения между пассажирским автобусом и двумя легковушками во Львовской области.