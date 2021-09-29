На Львовщине пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие. Фото и видео

На Львовщине на трассе М-09 "Львов-Тернополь" столкнулись автобус с пассажирами и две легковушки. Авария произошла возле поворота на село Тарасовка.

Известно, что столкнулись автобус "Эталон", Volkswagen Passat и "ВАЗ 2109", передает местное издание "Варта 1". По предварительной информации, ДТП произошло из-за водителя Volkswagen (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина не уступил дорогу водителю пассажирского автобуса, когда выезжал со второстепенной дороги на главную. В результате столкновения четыре пассажира получили телесные повреждения, водителя Volkswagen госпитализировали. Обстоятельства столкновения начали выяснять правоохранители.

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