На Львовщине пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие. Фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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На Львовщине произошло ДТП

На Львовщине на трассе М-09 "Львов-Тернополь" столкнулись автобус с пассажирами и две легковушки. Авария произошла возле поворота на село Тарасовка.

Известно, что столкнулись автобус "Эталон", Volkswagen Passat и "ВАЗ 2109", передает местное издание "Варта 1". По предварительной информации, ДТП произошло из-за водителя Volkswagen (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина не уступил дорогу водителю пассажирского автобуса, когда выезжал со второстепенной дороги на главную. В результате столкновения четыре пассажира получили телесные повреждения, водителя Volkswagen госпитализировали. Обстоятельства столкновения начали выяснять правоохранители.

Видео дня
В аварии пострадали пассажиры и водитель.
ДТП произошло на Львовщине.
В аварию попал рейсовый автобус.
Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
Авто столкнулись возле села Тарасовка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вблизи села Широкое Николаевской области произошло масштабное ДТП с маршруткой и двумя грузовиками. Погибли четыре человека, пострадали – еще семь.

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