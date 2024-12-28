В Грузии люди вышли на масштабную антиправительственную акцию 'Цепь единства'. Фото и видео

В Грузии не прекращаются масштабные антиправительственные акции протеста. 28 декабря протестующие собрались в стране в живую "Цепь единства".

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Хотя люди собирались в "цепи" во всех городах Грузии, самая длинная "цепочка" вышла в Тбилиси, считает "Эхо Кавказа". Из-за протестующих в городе было парализовано автомобильное движение.

В частности, живая "цепь" в Тбилиси соединила правую и левую набережные и семь мостов столицы: Метехский, Мост Мира, Бараташвили, Саарбрюкенский, Галактиона Табидзе, царицы Тамар и Вахушти Багратиони.

В акции приняли участие все оппозиционные партии страны, а также студенты, НПО, бизнесмены, представители культуры.

Вместе с ними были действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили, и депутаты Европарламента Михал Ваврикевич из Польши и Дайнюс Жалимас из Литвы, прибывшие в Тбилиси.

Причем отдельные "цепочки" были и в других городах других стран. Известно, что грузинские эмигранты собирались на акцию в 40 городах Европы и США.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в США объявили о решении присоединиться к инициативе Украины и ввести санкции против председателя правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

29 декабря "Грузинская мечта" планирует провести инаугурацию Михаила Кавелашвили, которого парламентарии якобы избрали новым президентом страны. Но действующая президент, оппозиция, и значительное количество населения страны (что отлично видно на видео) не признают легитимность ни нового парламента, ни "избранного" им президента.

Что будет в воскресенье в стране – неизвестно. Сейчас действующая президент вернулась в президентский дворец и обратилась к нации.

"Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь (напомним, что за это женщине угрожают тюрьмой). Завтра в 10 часов утра жду вас возле дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день . Также расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы", – сказала она.

Ранее Саломе Зурабишвили объявила о создании специального совета, который будет заниматься подготовкой к новым парламентским выборам в стране.

OBOZ.UA следил за тем, как в Грузии власти проводили "выборы президента" с одним кандидатом, а народ собирался на протест. Мы также рассказывали, как проходят выборы в этой стране после внесения в конституцию несколько лет назад изменений.