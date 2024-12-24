Зурабишвили анонсировала создание совета по подготовке новых парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о создании специального совета, который будет заниматься подготовкой к новым парламентским выборам в стране. Она также отметила, что в ближайшее время будет подготовлен документ с основными условиями для их проведения.

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Об этом сообщает NewsGeorgia. По словам Зурабишвили, выборы будут действительно новыми и вероятно появятся новые силы, поэтому нужно быть готовыми к этому.

Накануне на митинге Саломе Зурабишвили поставила правящей партии ультиматум, дав шесть дней на оглашение даты новых выборов. Однако партия "Грузинская мечта" отвергла это требование, назвав ее смешной, и проигнорировала.

Президент Грузии в свою очередь отметила усиление политического кризиса и потому, что правящая партия делает вид, что все хорошо.

"Вроде бы главное – осветить город или устроить рождественскую деревню, или поставить рождественскую елку, или устроить концерт – тогда, когда никто не находится в праздничном настроении. Хотя бы даже те, кто считает себя победившими", – отметила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что независимо от того, как сильно правящая партия пытается игнорировать ситуацию в стране, она не может изменить реальность, "а реальность – это то, что перед нами, то, что мы все видим, чувствуем и что нам придется исправить – это кризис".

Ситуация остается неопределенной, ведь 29 декабря, за два дня до Нового года, "Грузинская мечта" запланировала инаугурацию нового президента. Зурабишвили, в свою очередь, заявила, что если до этой даты не будет достигнута договоренность о новых парламентских выборах, после 29 декабря "мы дойдем до выборов путем падения режима". Она не уточнила, что подразумевает под "падением режима", но четко заявила, что не собирается прекращать свои президентские полномочия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на угрозы пророссийского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который заявил, что ей может грозить заключение, если она не покинет резиденцию.

Зурабишвили отметила, что будет находиться на своем посту, оставаясь верной Конституции и народу Грузии. Она заявила, что "есть и будет верховным главнокомандующим армии и президентом для всех".

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