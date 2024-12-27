США ввели санкции против основателя правящей в Грузии партии 'Грузинская мечта'

Соединенные Штаты Америки объявили санкции против Бидзины Григориса Дзе Иванишвили, основателя и главы правящей партии Грузии "Грузинская мечта". Вашингтон признал Иванишвили персоной нон-грата из-за его роли в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации.

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Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США. По словам представителей Государственного департамента, действия Иванишвили и его партии способствовали ослаблению демократических институтов, нарушению прав человека и ограничению основных свобод в Грузии.

"Кроме того, они взорвали евроатлантическое будущее Грузии – будущее, к которому стремится большинство грузинского народа и которое предусмотрено грузинской конституцией. В результате Грузия оказалась уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% грузинской территории", – отметили в ведомстве.

В частности, США осудили участие Иванишвили в репрессиях против протестующих, медийщиков, активистов, правозащитников и оппозиционных лидеров. Американское правительство также заявило о своем стремлении обеспечить справедливость для пострадавших от его действий.

Бидзина Иванишвили был включен в санкционный список согласно Указу президента США № 14024, предусматривающему ограничения для лиц, подрывающих демократические процессы или сотрудничающих с политикой Российской Федерации.

В Госдепе США подчеркнули, что он несет ответственность за действия или политику, которые "подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, или являются соучастником таких действий или политики, или прямо или косвенно участвуют или пытаются участвовать в таких действиях. политике, подрывающие демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на угрозы пророссийского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который заявил, что ей может грозить заключение, если она не покинет резиденцию.

Зурабишвили подчеркнула, что будет находиться на своем посту, оставаясь верной Конституции и народу Грузии. Она заявила, что "есть и будет верховным главнокомандующим армией и президентом для всех".

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