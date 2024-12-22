'Мы не боимся': президент Грузии ответила на угрозы относительно ее ареста и выдвинула свои требования

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на угрозы пророссийского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сказал, что ей может грозить тюрьма, если она не покинет резиденцию. Глава государства отметила, что останется на своем месте и будет верна Конституции и народу Грузии.

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Зурабишвили выступила на сцене перед Первой гимназией Тбилиси в воскресенье, 22 декабря, передает издание Sova. Она заявила, что "есть и будет верховным главнокомандующим армии и президентом для всех".

Глава государства подчеркнула, что остается верна всему грузинскому народу, а не только тем гражданам, которые ходят на акции протестов.

"Я остаюсь верна стране, Конституции, перед которой я принесла присягу 6 лет назад. Эта Конституция, которая была растоптана, но выстояла, как стоит Грузия. Я могу только продолжать и быть верной ей. Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня. Кроме того, армия, которая защищает Грузию, которая сама лояльна к партнерам, которые создали, оснастили, укрепили грузинскую армию. Я есть и буду ее верховным главнокомандующим", – сказала политик.

Зарубишвили также заявила, что дает "Грузинской мечте" время до 29 декабря для принятия решения о проведении новых выборов и согласования даты.

"Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из (президентского) дворца", – сказала она со сцены.

Напомним, что 22 декабря Кобахидзе, сославшись на Уголовный кодекс Грузии, заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно Конституции, истекает срок ее полномочий. Он отметил, что интересно, "где она предпочтет продолжит жить – за решеткой или на свободе".

По словам Кобахидзе, "никому не хочется отправить 72-летнюю женщину в тюрьму", но такими действиями она якобы "подставит всех, кто будет с ней в резиденции президента".

Напомним, что в 2017 году в Грузии утвердили Конституцию, а которой сказано, что президента выбирают 300 членов Коллегии выборщиков, состоящей из депутатов парламента и делегатов от регионов.

14 декабря 2024 года президентом был назначен лидер пророссийского движения "Сила народа" Михаил Кавелашвили. На 29 декабря запланирована его инаугурация.

Зурабишвили и оппозиция Грузии не признают легитимности Кавелашвили, как и итогов прошедших в конце октября парламентских выборов. Поэтому действующая президент заявила, что не уйдет в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийское правительство Грузии заявило, что планирует наградить попавших под санкции Запада чиновников, а также компенсировать им "финансовые потери". Зурабишвили такое решение назвала "очередной провокацией".

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