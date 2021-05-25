В Беларуси опубликовали переговоры пилотов Ryanair c диспетчером и "письмо от ХАМАСа"

Департамент по авиации Минтранспорта Беларуси опубликовали письмо с угрозами, которым якобы объясняется решение посадить в Минске пассажирский самолет авиакомпании Ryanair Афины – Вильнюс с Романом Протасевичем на борту.

Также на сайте ведомства опубликована расшифровка переговоров экипажа лайнера с диспетчером минского аэропорта.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", – якобы говорится в письме.

Зачем письмо с обращением к ЕС отправили в Минск, не уточняется.

"После установления связи между белорусским диспетчером УВД и экипажем воздушного судна экипажу сразу же была доведена информация о поступившей угрозе, связанной с возможной закладкой на борту воздушного судна взрывного устройства, и выдана рекомендация о совершении посадки на запасной аэродром в Национальном аэропорту "Минск". Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации и ему было сообщено, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт "Минск", – отметили в департаменте по авиации.

Выдержка из переговоров диспетчера и пилотов:

Диспетчер: К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас есть бомба на борту, и ее могут активировать над Вильнюсом.

Пилот: Ок, не могли бы вы повторить сообщение?

Диспетчер: Еще раз повторяю, у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эту бомбу могут активировать над Вильнюсом…

Диспетчер: Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Национальный аэропорт "Минск", – ред.).

Пилот: Бомба… Сообщение, откуда оно взялось? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.

Пилот: Служба безопасности Вильнюсского аэропорта или из Греции?

Диспетчер: Это электронное письмо было отправлено в несколько аэропортов.

Пилот: Еще раз, эта рекомендация перенаправиться в Минск, откуда она взялась? Откуда взялась? Компания? Пришла ли она от администрации аэропорта вылета или от администрации аэропорта прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

Пилот: Можете еще раз сказать?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

Пилот: Мне нужен ответ на вопрос, какой код (нечитаемо) зеленый, желтый или красный?

Диспетчер: Говорят, код красный…

Пилот: Мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Наши намерения состоят в том, чтобы перенаправиться в аэропорт Минска…

Напомним, руководитель департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский заявил, что экипаж самолета Ryanair принял решение совершить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минска после сообщения о минировании, потому что он якобы лучше приспособлен под чрезвычайные ситуации. Кроме того, пилот мог опасаться, что бомба взорвется над столицей Литвы, в то время как посадочная линия "Минска-2" находится за пределами населенной зоны.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс был экстренно посажен в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате был задержан один из пассажиров рейса оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.