В Беларуси опубликовали переговоры пилотов Ryanair c диспетчером и "письмо от ХАМАСа"
Департамент по авиации Минтранспорта Беларуси опубликовали письмо с угрозами, которым якобы объясняется решение посадить в Минске пассажирский самолет авиакомпании Ryanair Афины – Вильнюс с Романом Протасевичем на борту.
Также на сайте ведомства опубликована расшифровка переговоров экипажа лайнера с диспетчером минского аэропорта.
"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", – якобы говорится в письме.
Зачем письмо с обращением к ЕС отправили в Минск, не уточняется.
"После установления связи между белорусским диспетчером УВД и экипажем воздушного судна экипажу сразу же была доведена информация о поступившей угрозе, связанной с возможной закладкой на борту воздушного судна взрывного устройства, и выдана рекомендация о совершении посадки на запасной аэродром в Национальном аэропорту "Минск". Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации и ему было сообщено, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт "Минск", – отметили в департаменте по авиации.
Выдержка из переговоров диспетчера и пилотов:
Диспетчер: К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас есть бомба на борту, и ее могут активировать над Вильнюсом.
Пилот: Ок, не могли бы вы повторить сообщение?
Диспетчер: Еще раз повторяю, у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эту бомбу могут активировать над Вильнюсом…
Диспетчер: Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Национальный аэропорт "Минск", – ред.).
Пилот: Бомба… Сообщение, откуда оно взялось? Откуда у вас информация об этом?
Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.
Пилот: Служба безопасности Вильнюсского аэропорта или из Греции?
Диспетчер: Это электронное письмо было отправлено в несколько аэропортов.
Пилот: Еще раз, эта рекомендация перенаправиться в Минск, откуда она взялась? Откуда взялась? Компания? Пришла ли она от администрации аэропорта вылета или от администрации аэропорта прибытия?
Диспетчер: Это наши рекомендации.
Пилот: Можете еще раз сказать?
Диспетчер: Это наши рекомендации.
Пилот: Мне нужен ответ на вопрос, какой код (нечитаемо) зеленый, желтый или красный?
Диспетчер: Говорят, код красный…
Пилот: Мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Наши намерения состоят в том, чтобы перенаправиться в аэропорт Минска…
Напомним, руководитель департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский заявил, что экипаж самолета Ryanair принял решение совершить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минска после сообщения о минировании, потому что он якобы лучше приспособлен под чрезвычайные ситуации. Кроме того, пилот мог опасаться, что бомба взорвется над столицей Литвы, в то время как посадочная линия "Минска-2" находится за пределами населенной зоны.
Как писал OBOZREVATEL:
23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс был экстренно посажен в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате был задержан один из пассажиров рейса оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича и назвали действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.
В Беларуси заявили, что сообщение о минировании самолета было им передано исламистским движением ХАМАС, однако его лидеры свою причастность к инциденту опровергли.
В Украине же это назвали атакой на свободу слова и призвали освободить журналиста и обеспечить его права. Президент Зеленский вместе с лидерами других европейских стран дал указ прекратить авиасообщение с Беларусью.