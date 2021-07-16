В Беларуси начались масштабные обыски у журналистов: силовики выломали двери и изъяли технику. Фото
В нескольких городах Беларуси 16 июля правоохранительные органы затеяли серию обысков у журналистов. В ходе них силовики выламывали двери в офисе одного из изданий, забрали технику и задержали двух человек.
Об этом некоторые из представителей медиа сообщили в соцсетях. Telegram-канал NEXA назвал имена, а "The Village Беларусь" опубликовал первые кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, в офисе интернет-издания "Радыё Свабода" силовики ломами выломали три двери, заявил блогер Антон Мотолько.
По его словам, также они вырвали камеры видеонаблюдения на этаже, а потом начали изымать технику. Около входа в здание заметили два буса силовиков.
Обыски прошли в квартире пинского журналиста Андрея Якимуша и его мамы; в доме мамы правозащитника и члена правления "Правовой инициативы" Сергея Устинова. Оба журналиста не в Беларуси.
Также силовики обыскали дом родителей Алеся Левчука, который делал сюжеты для "Белсата". Журналист тоже не в стране, пребывает в Грузии.
Помимо этого, обыски состоялись у:
сотрудников "Белсата" Игоря Ильяша, Глеба Лободенко, Галины Обакунчик, Кристины Чернявской, Павла Можейко;
журналиста "Радыё Свабода" Валентина Жданко;
журналиста Евгения Меркиса (Гомель);
журналиста Виктора Ярошука (Пинск);
фрилансеров Алексея Кайриса и Александра Саенко (Гродно).
В итоге были задержаны журналисты Анна Голета ("Белсат") и Инесса Студинская ("Радыё Свабода").
Напомним: в конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправки к закону о средствах массовой информации, ограничив свободу прессы и проведения массовых мероприятий в стране. Государство теперь сможет без суда закрывать СМИ и выключать средства связи, работать на акциях протеста журналистам почти запретили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
последним подобным масштабным событием в Беларуси стало задержание 23 мая журналиста Романа Протасевича, основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA, а также его девушки Софии Сапеги. Самолет, в котором они находились, совершил экстренное приземление в Минске после сообщения о якобы минировании.
7 июня белорусский гостелеканал ОНТ, который выпустил интервью с задержанным оппозиционным журналистом, показал фрагмент видео, где политзаключенный смеется и шутит о том, что в КГБ ему "кололи сыворотку правды".
Сотрудники СМИ так пытались доказать, что парень делал "признание" якобы без принуждения. Однако эксперты назвали это интервью результатом запугивания и насилия.
Недавно Протасевич записал обращение в соцсети. Он заявил, что теперь всегда будет на связи и у него пока нет планов оставлять Беларусь после освобождения.