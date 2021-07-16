В Беларуси начались масштабные обыски у журналистов: силовики выломали двери и изъяли технику. Фото

В нескольких городах Беларуси 16 июля правоохранительные органы затеяли серию обысков у журналистов. В ходе них силовики выламывали двери в офисе одного из изданий, забрали технику и задержали двух человек.

Об этом некоторые из представителей медиа сообщили в соцсетях. Telegram-канал NEXA назвал имена, а "The Village Беларусь" опубликовал первые кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в офисе интернет-издания "Радыё Свабода" силовики ломами выломали три двери, заявил блогер Антон Мотолько.

По его словам, также они вырвали камеры видеонаблюдения на этаже, а потом начали изымать технику. Около входа в здание заметили два буса силовиков.

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Обыски прошли в квартире пинского журналиста Андрея Якимуша и его мамы; в доме мамы правозащитника и члена правления "Правовой инициативы" Сергея Устинова. Оба журналиста не в Беларуси.

Также силовики обыскали дом родителей Алеся Левчука, который делал сюжеты для "Белсата". Журналист тоже не в стране, пребывает в Грузии.

Помимо этого, обыски состоялись у:

сотрудников "Белсата" Игоря Ильяша , Глеба Лободенко , Галины Обакунчик , Кристины Чернявской , Павла Можейко ;

журналиста "Радыё Свабода" Валентина Жданко ;

журналиста Евгения Меркиса (Гомель);

журналиста Виктора Ярошука (Пинск);

фрилансеров Алексея Кайриса и Александра Саенко (Гродно).

В итоге были задержаны журналисты Анна Голета ("Белсат") и Инесса Студинская ("Радыё Свабода").

Напомним: в конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправки к закону о средствах массовой информации, ограничив свободу прессы и проведения массовых мероприятий в стране. Государство теперь сможет без суда закрывать СМИ и выключать средства связи, работать на акциях протеста журналистам почти запретили.

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