В Беларуси показали закадровый фрагмент интервью с Протасевичем о "сыворотке правды" от КГБ. Видео

Государственный телеканал Беларуси ОНТ, который выпустил интервью с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, утверждает, что парень делал "признания" якобы без принуждения. Сотрудники медиа показали фрагмент видео, где политзаключенный смеется и шутит о том, что в КГБ ему "кололи сыворотку правды".

Оправдательный материал появился на портале ОНТ в понедельник, 7 июня. Там указали, что их сюжет "наделал много шума" и был "потрясающим" (чтобы посмотреть фрагмент интервью, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном видео видно, что во время перерыва Протасевич и телеведущий Марат Марков пили воду из бутылок. Журналист спросил у работников за кадром, не выключили ли они камеры.

"А то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь. Опоили", – сказал Марков. "Да нет, вы что, мне же еще в КГБ сыворотку правды колют", – пошутил в ответ Протасевич.

Видео дня

Журналисты ОНТ написали, что есть множество версий о том, как появилась беседа с Протасевичем. "Знайте и нашу версию – виноваты вы сами и все вместе. Тем, что запутались во лжи и запутали в ней своих сторонников", – резко заявили пропагандисты.

"...и вот выходит интервью, где неглупый и талантливый Протасевич, правда, обиженный и разочарованный в оппозиции, которому, само собой, страшно – и беглые лидеры и блогеры начинают выкатывать свои версии, большинство из которых сводится к тезису "Раман не мог такога сказаць!". Ну, чаму не мог? У него же есть рот, и он может говорить", – пытаются убедить сотрудники телеканала.

Заявляется, что во время беседы камеры не выключались, что якобы должно свидетельствовать о "честности" материала.

Напомним:

Интервью политзаключенного Протасевича эксперты назвали результатом запугивания и насилия. В этом разговоре, напомним, задержанный журналист рассказал, как якобы сильно уважает Лукашенко и жалеет, что организовывал массовые беспорядки, а еще называет фамилии своих соратников.

Как ранее писал OBOZREVATEL, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он якобы не принимал решение о посадке самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минске.

Инцидент произошел 23 мая, после чего был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга" Протасевич и его девушка София Сапега.