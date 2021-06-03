Протасевич "признал свою вину" в организации массовых акций в Минске
Задержанный в аэропорту Минска журналист Роман Протасевич на камеру заявил, что "признает вину" по обвинению в призывах к протестам после скандальных президентских выборов в Беларуси. Речь идет о ст. 342 Уголовного кодекса РБ (организация несанкционированных акций).
Такое заявления парня было опубликовано в четверг, 3 июня, в интервью ОНТ, на которое оппозиционный журналист согласился якобы добровольно. На соответствующий вопрос ведущего Протасевич ответил одним словом: "Абсолютно".
Также он заявил, что чувствует себя "прекрасно", хотя "немного простывший" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я был одним из тех людей, которые призвали людей выходить на улицу 9 августа. Когда мне предъявили все обвинения, я сразу признал свою вину по 432 статье УК РБ – организация массовых незаконных акций. В полном объеме признал.
Далее я осознавал, что призывы, которые я публиковал, стали причиной того, что начались, по сути, неконтролируемые беспорядки. И три дня Минск жил в хаосе", – сказал Протасевич.
Кроме того, парень назвал имена людей, которые имели отношение к координации протестов против режима Александра Лукашенко. Среди них: Антон Мотолько, Степан Путило, Франак Вечерко, Эдуард Пальчиш, Анастасия Рогатко и др.
У задержанного спросили о реакции его соратников на интервью. Журналисту якобы "все равно". На камеру он заявил: "Я почти уверен, что они начнут меня публично осуждать и акции поддержки... сойдут на нет".
Добавим: белорусский правозащитный центр "Весна" раскритиковал государственный телеканал ОНТ за идею выпустить в эфир полное интервью с арестованным, передает DW.
"Все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, – это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы", – заявил руководитель "Весны" Алесь Беляцкий.
По его мнению, белорусские спецслужбы заставили журналиста дать признательные показания.
Как писал OBOZREVATEL, днем ранее, 2 июня, в сети появились фрагменты видео с допроса журналиста. На одном из них Протасевич утверждает, что его подставили. На другом ролике оппозиционер высказался об условиях содержания в СИЗО. Также он сказал, что у него был конфликт с человеком, связанным с киберпартизанами.