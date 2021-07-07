Протасевич записал обращение в соцсети и рассказал, покинет ли Беларусь

Задержанный в Беларуси оппозиционный журналист, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич записал обращение в соцсети. В нем он заявил, что теперь всегда будет на связи и у него пока нет планов покидать страну после освобождения.

Обращение он опубликовал в своем новом Twitter-аккаунте, уточнив, что старый заблокирован. Также он начал отвечать на вопросы читателей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я возвращаюсь к жизни в интернете, теперь всегда буду на связи. Вы всегда можете мне что-то написать или что-то прокомментировать, я постараюсь максимально быстро ответить", – сказал Протасевич.

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Ему уже поступило много вопросов, и журналист начал отвечать на них.

В частности, он отметил, что его процессуальный статус не изменился, и он по-прежнему находится под домашним арестом. Также после освобождения он еще не знает, покинет Беларусь или останется в стране.

Также он ответил на вопрос о том, поменялись ли его взгляды после "интервью" на ОНТ. "Многие мои взгляды не изменились. К тому же, отношение не может меняться по ходу интервью. Я вполне понимаю почему многие люди не будут доверять даже аполитичным вещам, которые я буду здесь писать", – написал Протасевич.

Кроме того, журналист подчеркнул, что пока не строит никаких планов и идей не особо много.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Напомним, что 7 июня государственный телеканал Беларуси ОНТ, который выпустил интервью с задержанным оппозиционным журналистом, показал фрагмент видео, где политзаключенный смеется и шутит о том, что в КГБ ему "кололи сыворотку правды". Сотрудники СМИ таким образом пытались доказать, что парень делал "признания" якобы без принуждения. Тем не менее, эксперты и журналисты назвали интервью Протасевича результатом запугивания и насилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании.