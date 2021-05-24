Лукашенко ограничил свободу СМИ и массовых мероприятий в Беларуси: детали запретов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправки к закону о средствах массовой информации, ограничив свободу прессы и проведение массовых мероприятий в стране. Государство теперь сможет без суда закрывать СМИ и выключать средства связи, работать на акциях протеста журналистам почти запретили.

Всего было подписано три закона, говорится на сайте белорусского лидера. Примечательно, что о новые правила были утверждены сразу после задержания в Минске журналиста Романа Протасевича, которое спровоцировало волну осуждения и критики в адрес белорусского режима.

Так, в Беларуси запретили освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, которые "проводятся с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды". Привлечь к ответственности теперь могут просто за то, что человек выкладывает в соцсети фотографии с протестов.

"А чтобы никто не сомневался, что у Лукашенко рейтинг 90%, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации", – прокомментировал в Telegram-канале блогер Илья Варламов, отметив, что "журналистика в стране фактически оказалась под запретом".

Закон о СМИ

Документом запрещается публиковать в средствах массовой информации результаты опросов общественного мнения по общественно-политической ситуации, которые проводились без аккредитации. Белорусская прокуратура получает право ограничивать доступ к сайтам СМИ, которые распространяют информацию, что "способна повредить национальным интересам". Со своей стороны Министерство информации сможет без решения суда закрывать медиа.

В законе говорится, что учредителями СМИ в стране больше не могут быть иностранные юридические лица и граждане, а также юридические лица с иностранным участием. Кроме этого, вводится возможность лишения аккредитации журналиста, блокировки "зеркал" запрещенных ранее интернет-ресурсов.

Закон о массовых мероприятиях

Этим документом отменяется порядок уведомления об организации массовых мероприятий в Беларуси. В частности, после вступления закона в силу, на все такие события нужно будет получать разрешение местных органов власти.

Освещать же в реальном времени проведение мероприятий, которые не получили такого разрешения, будет запрещено даже представителям СМИ. Последние также не смогут выступать на них ни как организаторы, ни как их участники.

Ответственность вводится и для политических партий и общественных организаций за призывы их представителей к массовому мероприятию, пока он не получил разрешение на проведение.

Закон об электросвязи

Третий закон позволяет оперативно-аналитическому центру, действующему при главе Беларуси, ограничивать функционирование сетей электросвязи "в целях предотвращения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности". В частности, теперь государство сможет менять режим работы и временно отключать гражданам доступ к Интернету или мобильной связи.

Новые правила для массовых мероприятий в Беларуси:

все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов;

запрещен сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий;

вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации.

журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников;

местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников;

закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

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