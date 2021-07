В Багдаде перед мусульманским праздником смертница устроила взрыв: более 90 погибших и раненых. Фото и видео 18+

В Багдаде в понедельник, 19 июля, прогремел взрыв. В результате погибли 30 человек и еще 60 получили ранения.

Как сообщает агентство Shafaq со ссылкой на силы безопасности Ирака, происшествие случилось на рынке в районе Мадинат ас-Садр, который расположен на востоке города. По предварительным данным, его устроила смертница (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Представители силовых органов уточнили, что речь идет о террористическом акте. В то же время Al Arabiya уточняет, что это была женщина, которая подорвала себя.

Отмечается, что в этот момент на рынке находилось много граждан, которые закупали продукты перед мусульманским праздником Ид аль-Адха.

Другие подробности инцидента пока не уточняются.

Напомним, что в этом году на рынках в районе Мадинат ас-Садр произошли несколько подобных взрывов.

В конце июня пострадали 15 человек, а в апреле четверо погибли и еще 20 получили ранения.

🚨#Iraq:Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad.



Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

Another video of the bomb blast in a popular market in Sadr City in northeastern Baghdad, Iraq.



Footage courtesy of social media#Baghdad #Iraq #Blast #Explosion pic.twitter.com/fT2fg7QCCN — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

#Iraq 🇮🇶: At least 18 people dead and 24 others injured in an explosion in Iraq's Sadr city, say police and hospital sources.#Baghdad #explosion

pic.twitter.com/slrB0NDOkR — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

Update -death toll in #Baghdad's Sadr City is now 25 and more than 45 injuries. #Iraq #explosionpic.twitter.com/coj5LzZMKJ — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

