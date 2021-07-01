В Багдаде прогремел мощный взрыв на рынке, много пострадавших

В среду, 30 июня, в восточном пригороде Багдада (Ирак) – Садре произошел взрыв на рынке. В результате пострадали минимум 11 человек.

В заявлении военных говорится, что в Садр-Сити произошел взрыв, но подробностей не сообщается, передает Reuters. Ответственность за нападение пока никто не взял.

Издание WORLD NEWS 2021 в Twitter сообщает о 15 пострадавших от взрыва в Садре иракцах.

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Отметим, что это было второе нападение на Садр и третье нападение на оживленный рынок в Багдаде в этом году.

В апреле четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в том же районе. А в январе в результате теракта смертника на переполненном рынке погибли по меньшей мере 32 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре столицы Ирака Багдаде прогремели два мощных взрыва. Рядом с многолюдным рынком Шорджа на площади Таяран подорвались террористы-смертники