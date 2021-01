Ученые оценили масштабы последствий изменения климата

Усиление осадков из-за глобального потепления привело к еще более катастрофическими наводнениям в США, что со своей стороны на $75 миллиардов увеличило убытки от стихий за последние 30 лет.

По словам ученых-климатологов и экономистов из Стэнфордского университета, это составляет треть от общей суммы ущерба в $199 млрд. Их научную статью по этому поводу опубликовал журнал PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ведущий автор исследования, аспирант Стэнфордской школы наук о Земле, энергии и окружающей среде Фрэнсис Давенпорт заявила, что предыдущие попытки оценить ущерб от изменения климата в национальном масштабе основывались на широких показателях, таких как среднее количество осадков и ущерб от наводнений в масштабах страны. А ее коллеги, напротив, изучали его на уровне штатов по месяцам, что дало им более детальное представление о последствиях сильных осадков. Также они учли такие факторы, как рост строительства и численности населения в подверженных наводнениям районах и рост стоимости недвижимости там.

Последствия урагана Йота в Гондурасе в ноябре 2020 года

Ученые отметили, что в 2017 году в США выпало 32,21 дюйма дождя, что на 2,27 дюйма выше долгосрочного среднего показателя. Но 2017 год был также годом урагана Харви, в результате которого всего за четыре дня на побережье Мексиканского залива в Техасе выпало более 40 дюймов осадков.

Это уже привело к ущербу в размере $125 млрд. Метод исследователей из Стэнфорда позволил им уловить значительные региональные различия, подобные этой, которые могут быть потеряны в более обширной статистике.

Так, оказалось, что изменение климата внесло значительный вклад в рост стоимости наводнений в США за 1988-2017 годы. Хотя ученые считают, что повышение глобальной температуры выше значений, предусмотренных Парижским соглашением 2015 года, с большой вероятностью приведет к еще большему ущербу от экстремальных погодных явлений.

Ураган Харви вызвал катастрофические наводнения в юго-восточной части штата Техас, погибли не менее 60 человек, тысячи остались без жилья

"Этот контрфактический анализ похож на вычисление того, сколько игр "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбольная команда. – Ред.) выиграли бы при участии Леброна Джеймса (американского профессионального баскетболиста. – Ред.) и без него, но при сохранении всех остальных постоянных игроков", – пояснил соавтор исследования и экономист Маршалл Берк.

Ученые подчеркивают, что этот же метод вычисления также можно использовать для определения роли изменения климата в других стихийных бедствиях, связанных с погодой, таких как лесные пожары и неурожай.

Тушения пожара в районе калифорнийского каньона Сан-Димас, ноябрь 2020-го

Пожар в каньоне Сильверадо на востоке округа Ориндж в штате Калифорния, декабрь 2020-го

