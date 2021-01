Вчені оцінили масштаби наслідків зміни клімату

Посилення опадів через глобальне потепління призвело до ще катастрофічніших повеней у США, що зі свого боку на $75 мільярдів збільшило збитки від стихій за останні 30 років.

За словами вчених-кліматологів і економістів зі Стенфордського університету, це становить третину від загальної суми збитків у $199 млрд. Їхню наукову статтю про це опублікував журнал PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Провідна авторка дослідження, аспірантка Стенфордської школи наук про Землю, енергію й довкілля Френсіс Девенпорт заявила, що попередні спроби оцінити збитки від зміни клімату в національному масштабі ґрунтувалися на широких показниках, таких як середня кількість опадів і збиток від повеней у масштабах країни. А її колеги, навпаки, вивчали його на рівні штатів за місяцями, що дало їм детальніше уявлення про наслідки сильних опадів. Також вони врахували такі чинники, як зростання будівництва й чисельності населення у схильних до повеней районах і зростання вартості нерухомості там.

Наслідки урагану Йота в Гондурасі в листопаді 2020 року

Учені зазначили, що в 2017 році у США випало 32,21 дюйма дощу, що на 2,27 дюйма вище за довгостроковий середній показник. Але 2017 рік був також роком урагану Гарві, унаслідок якого всього за чотири дні на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі випало понад 40 дюймів опадів.

Це вже призвело до збитків у розмірі $125 млрд. Метод дослідників із Стенфорда дав їм змогу вловити значні регіональні відмінності, схожі до цієї, які можуть бути втрачені в ширшій статистиці.

Зокрема, з’ясувалося, що зміна клімату зробила значний внесок в зростання вартості повеней у США за 1988-2017 роки. Хоча вчені вважають, що підвищення глобальної температури вище за значення, передбачені Паризькою угодою 2015 року, з великою ймовірністю призведе до ще більшого збитку від екстремальних погодних явищ.

Ураган Гарві викликав катастрофічні повені в південно-східній частині штату Техас, загинуло щонайменше 60 осіб, тисячі залишилися без житла

"Цей контрафактичний аналіз схожий на обчислення того, скільки ігор "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбольна команда. – Ред.) виграли б за участю Леброна Джеймса (американського професійного баскетболіста. – Ред.) і без нього, але за збереження всіх інших постійних гравців", – пояснив співавтор дослідження і економіст Маршалл Берк.

Науковці наголошують, що цей же метод обчислення також можна використовувати для визначення ролі зміни клімату в інших стихійних лихах, пов'язаних із погодою, таких як лісові пожежі й неврожай.

Гасіння пожежі в районі каліфорнійського каньйону Сан-Дімас, листопад 2020-го

Пожежа в каньйоні Сільверадо на сході округу Оріндж у штаті Каліфорнія, грудень 2020-го

