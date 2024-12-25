'У россиян есть системные проблемы': Плетенчук объяснил, почему участились аварии кораблей РФ

У страны-агрессора России есть системные проблемы с обслуживанием собственного флота. Подтверждением тому является ряд инцидентов с российскими кораблями, которые произошли в последние дни.

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Сначала они имели место в Черном и Азовском морях, а теперь и в Средиземном. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Фактически в течение короткого времени произошло несколько кейсов, но их объединяет все то же – у них есть системные проблемы с обслуживанием. По крайней мере, они должны их иметь, учитывая то, что на таких судах, как правило, много элементов иностранного производства, и обычно это касается машинного отделения", – сказал он.

Эти системные проблемы отражаются на общем состоянии российского флота – как условно гражданского, так и боевого.

"Если с боевым флотом информация не может распространяться так быстро и доступно, потому что это более закрытая структура, то то, что касается условно гражданского судоходства россиян – оно на поверхности, а иногда и под поверхностью", – добавил спикер ВМС.

Напомним, что 15 декабря произошла авария двух российских танкеров в Керченском проливе. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", что привело к загрязнению большого участка акватории и суши нефтепродуктами.

Через несколько дней после этого в акватории Черного моря зафиксировали очередную аварию российского нефтяного танкера. Протекание мазута произошло на танкере "Волгонефть-109".

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным ГУР, у россиян сломалось грузовое судно Sparta, вывозившее вооружение и технику государства-агрессора из Сирии. Российский экипаж на утро 23 декабря пытался устранить проблему и дрейфовал в открытом море вблизи Португалии.

– А уже на следующий день стало известно о том, что российский торговый сухогруз Ursa Major ("Большая Медведица") затонул после взрыва в Средиземном море. Скорее всего, он перевозил крышки ядерного реактора для строительства ледокола.

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