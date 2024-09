У брата Насраллы есть большие шансы стать новым предводителем 'Хезболлы': что о нем известно

Новым лидером ливанского движения "Хезболла" может стать Хашем Сафидин, двоюродный брат погибшего Хасана Насраллы. В настоящее время он занимает вторую по важности позицию в группировке.

Об этом сообщает The Guardian иThe New York Times. Примечательно, что Сафидин выжил во время атаки на Бейрут 27 сентября, что привело к гибели Насраллы.

Кроме того, во время израильского удара, вероятно, погибла и дочь Насраллы — Зейнаб.

"Хезболла" официально подтвердила гибель своего лидера Саида Хасана Насраллы в результате атаки на подземную штаб-квартиру группировки в Бейруте. Кроме него, были убиты еще несколько чиновников движения.

Хашем Сафидин, считающийся возможным преемником, контролирует политические дела "Хезболлы" и является членом Совета джихада, руководящего военными операциями. Он также активно поддерживает палестинское дело. В 2017 году США объявили Сафиддина террористом, а в этом году он пригрозил масштабной эскалацией против Израиля после убийства еще одного командира "Хезболлы".

Следует отметить, что израильские войска после серии мощных ракетных ударов по позициям террористов в Бейруте заявили, что Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир. Также в ЦАХАЛ отметили, что Израиль продолжит действовать против "Хезболлы", пока все гражданские лица не смогут безопасно вернуться домой.

Также в ЦАХАЛ подтвердили уничтожение командующего ракетным подразделением "Хезболлы" на юге Ливана Мухаммеда Али Исмаила. Вместе с ним был ликвидирован его заместитель Хусейна Ахмад Исмаил. Израильские военные отметили, что Али Исмаил был ответственен за руководство многочисленными террористическими атаками против Израиля.

Кроме того, сообщается об уничтожении главы ракетных сил "Хезболлы" Ибрагима Мухаммада Кабиси, а также других старших командиров этого подразделения.

Напомним, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла".

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболла".

