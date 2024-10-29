ЦИК Грузии заявил о 'безосновательной критике' и попросил прокуратуру расследовать заявления о фальсификации выборов

В Центральном избирательном комитете Грузии после проведения парламентских выборов пожаловались на "безосновательные нападения и необоснованные обвинения". ЦИК призвал прокуратуру начать расследование заявлений о фальсификации результатов.

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Ведомству не понравилось, что оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили считают выборы сфальсифицированными и отказались признавать объявленные итоги. Мол, Зурабишвили "дискредитирует электронные избирательные технологии" и "вот уже несколько дней разжигает недоверие... с необоснованными, неаргументированными и ложными обвинениями". Об этом пишет агентство "Новости-Грузия".

По мнению ЦИК, Зурабишвили, а также "представители некоторых политических партий, участвующих в выборах, безосновательно нападают на ЦИК и необоснованными обвинениями пытаются нанести ущерб репутации ведомства".

В Центризбиркоме открещиваются от фальсификаций. Якобы аудит электронных систем голосования проводила американская компания, которая не обнаружила никаких недостатков.

Также в ЦИК утверждают, что готовы сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую информацию.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на парламентских выборах 26 октября правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила около 54% голосов, хотя данные экзит-пола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Согласно официальной информации ЦИК, оппозиционные партии набрали: "Коалиция за перемены" – 11,04%, "Единство – Национальное движение" – 10,17%, "Сильная Грузия" – 8,8%, "Гахария за Грузию" – 7,8%.

Международные наблюдатели заявили о многочисленных сообщениях о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

"Это были не выборы, а тотальное мошенничество. Я не признаю эти выборы", – отреагировала на ситуацию Зурабишвили. 28 октября протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах. По его мнению, эта партия не позволила превратить Грузию во "вторую Украину".

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