'Цена за уничтожение независимости': президент Украины откровенно высказался о санкциях США против Иванишвили

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Соединенных Штатов Америки о ведении санкций против основателя и председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По мнению главы государства, Иванишвили делает все, чтобы сдать Грузию под контроль российского диктатора Путина.

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На своем канале у Telegram в пятницу, 27 декабря, Зеленский отметил, что подобный шаг со стороны Вашингтона является поддержкой грузинского народа. В то же время, разрушение демократии для одного народа в нашем регионе и распространение преступного российского влияния создают опасность для всех народов.

Президент добавил, что Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и "ключевых лиц в его мафиозной группе". Санкции со стороны Америки – еще одно решительное действие.

"И мы призываем всех европейских партнеров, всех партнеров в мире, которые ценят нормальную жизнь и свободу народов, применить именно такие санкции против Иванишвили, чтобы он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина верит в то, что никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни в семье свободных народов, в европейском сообществе.

В Государственном департаменте США 27 декабря объявили санкции против Бидзины Иванишвили. Вашингтон признал главу "Грузинской мечты" персоной нон-грата из-за его роли в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу государства-агрессора РФ.

В ведомстве отметили, что действия Иванишвили и его партии "способствовали ослаблению демократических институтов, нарушению прав человека и ограничению основных свобод в Грузии".

Как сообщал OBOZ.UA:

– пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил тюрьмой президентке страны Саломе Зурабишвили, если она не покинет резиденцию до 29 декабря. Он также утверждал, что для проведения перевыборов якобы нет оснований, а народ якобы больше не участвует в протестах.

– Зурабишвили ответила на это, отметив, что она останется на своем месте и будет верна Конституции и народу Грузии. Также президент объявила о создании специального совета, который будет заниматься подготовкой к новым парламентским выборам в стране.

– В то же время в Грузии ежедневно проходят акции протеста. К примеру, 24 декабря в Тбилиси на марш вышли студенты медицинских высших учебных заведений. Власти в ответ на это, вероятно, отключили новогоднюю иллюминацию в центре города.

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