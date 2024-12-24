В столице Грузии проходит марш студентов медицинских вузов: власти отключили новогоднюю иллюминацию. Видео

Вечером во вторник, 24 декабря, в столице Грузии Тбилиси на марш вышли студенты медицинских высших учебных заведений. Власти в ответ на это, вероятно, отключили новогоднюю иллюминацию в центре города.

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Она неожиданно исчезла на проспекте Руставели перед парламентом, также там не работали фонари. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

На кадрах видно, что светилась главная елка и только некоторые декорации.

"Света на улице нет до "Мерриота". Света нет в храме Кашвети и картинной галлерее. Говорят, что обесточены также часть домов на улицах, ведущих вниз", – говорится в сообщении.

Марши в грузинской столице не прекращаются. На субботу, 28 декабря, по всей Грузии анонсирована масштабная акция "Цепь единства".

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил тюрьмой президенту страны Саломе Зурабишвили, если она не покинет резиденцию до 29 декабря. Он также утверждал, что для проведения перевыборов якобы нет оснований, а народ якобы больше не участвует в протестах, хотя к вечеру в центре Тбилиси, по оценкам СМИ, собрались десятки тысяч человек.

Зурабишвили ответила на это, отметив, что она останется на своем месте и будет верной Конституции и народу Грузии. Также президент объявила о создании специального совета, который будет заниматься подготовкой к новым парламентским выборам в стране.

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