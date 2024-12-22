Премьер Грузии пригрозил президентке тюрьмой, если она не покинет резиденцию. Видео

Пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, 22 декабря, пригрозил тюрьмой президенту страны Саломе Зурабишвили, если она не покинет резиденцию до 29 декабря. Он также утверждает, что для проведения перевыборов якобы нет оснований, а народ якобы больше не участвует в протестах, хотя к вечеру в центре Тбилиси, по оценкам СМИ, собрались десятки тысяч человек.

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Как передает Первый канал грузинского телевидения, Кобахидзе пригрозил, что если Зурабишвили не покинет президентскую резиденцию, это якобы будет уголовным преступлением. "Посмотрим, где она продолжит свою жизнь: за решеткой или на свободе. Я думаю, что ей хватит благоразумия не нарушать нормы, которые предусматривают многолетнее тюремное заключение", – заявил он.

По словам Кобахидзе, "никому не хочется отправить 72-летнюю женщину в тюрьму", но такими действиями она якобы "подставит всех, кто будет с ней в резиденции президента".

Также глава правительства пророссийской "Грузинской мечты" уверяет, что в субботу, 21 декабря, в Тбилиси на акции протеста собрались якобы только три тысячи человек, и "люди больше не ходят на протесты".

Видеокадры переполненного проспекта Руставели он объявил старыми кадрами, но, как на них попала новогодняя символика этого года, объяснить не смог.

По словам Кобахидзе, ни одной из причин для "перевыборов" якобы нет, "все требования о новых выборах комичны".

Между тем, к вечеру воскресенья в центре Тбилиси собрались тысячи протестующих, грузинские СМИ сообщают о "десятках тысяч". На площади Свободы появились водометы.

Прибыла туда и Саломе Зурабишвили. Она начала выступление с ироничного замечания относительно числа протестующих, объявленного Кобахидзе.

"Точно, вас тут 300 человек", – сказала она.

В своем выступлении президент заявила, что дает "Грузинской мечте" шесть дней – до 29 декабря – для принятия решения о проведении новых выборов и согласования даты.

"Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из (президентского) дворца", – сказала Зурабишвили со сцены.

Сообщается, что трансляция выстуления Зурабишвили идет с помехами на оппозиционных каналах, поскольку, вероятно, "Грузинская мечта" глушит сигнал. Также сообщают о помехах мобильной связи.

Зурабишвили, ставшая президентом в декабре 2018 года, была последней, кто победил на всеобщих президенстких выборах в Грузии. Теперь президента выбирают 300 членов Коллегии выборщиков, состоящей из депутатов парламента и делегатов от регионов.

14 декабря президентом был назначен Михаил Кавелашвили, лидер пророссийского движения "Сила народа". На 29 декабря запланирована его инаугурация.

Зурабишвили и оппозиция Грузии не признают легитимности Кавелашвили, как и итогов прошедших в конце октября парламентских выборов. Поэтому действующая президент заявила, что не уйдет в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийские власти Грузии решили наградить попавших под санкции Запада чиновников, а также компенсировать им "финансовые потери". Первыми получат награды чиновники грузинского МВД. Зурабишвили такое решение назвала "очередной провокацией".

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