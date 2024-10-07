ЦАХАЛ призвал ливанских гражданских эвакуироваться с юга страны: что происходит

Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ ) призвала ливанское гражданское население более двух десятков деревень и городов на юге Ливана немедленно эвакуироваться. Им говорят направляться к северу от реки Авали.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на заявление представителя ЦАХАЛа Авичая Андрае, обнародованное для арабских СМИ в соцсети X.

Он написал, что гражданское население должно эвакуироваться из опасных зон и направляться к северу от реки Авали.

"Деятельность "Хезболлы" заставляет ЦАХАЛ действовать против нее решительно. Любой, кто находится рядом с членами "Хезболлы", ее объектами или оружием, подвергает свою жизнь опасности", - говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что обязательно сообщат гражданским лицам, когда возврат станет безопасным.

В последние дни израильские военные призвали к эвакуации жителей десятков местностей на юге Ливана, в том числе севернее реки Литани, отметило издание.

Эвакуация проходит на фоне наземных операций Израиля на юге Ливана, которые ЦАХАЛ называет "ограниченными, локализованными и целенаправленными рейдами" с целью уничтожения инфраструктуры Хезболлы в приграничной зоне.

Напомним, ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной три района на севере Израиля на границе с Ливаном. Въезд на эти территории закрыт для граждан. Речь идет о районах Манара, Ифтах и Малкии.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации пересекла границу в районе израильского городка Метулы и вошла в приграничные районы Ливана.

В Армии обороны Израиля заявили, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАС, именно это побудило Израиль приступить к наземной операции.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима, в частности, поддерживаемая Ираном "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

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