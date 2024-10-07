Въезд запрещен: Израиль объявил закрытой военной зоной три района на границе с Ливаном

В Армии обороны Израиля объявили три района на севере страны на границе с Ливаном закрытой военной зоной. Въезд на эти территории закрыт для граждан.

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Речь идет про районы Манара, Ифтах и Малкия. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ, опубликовав соответствующее распоряжении командующего Северной группировкой войск.

"После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и ​​Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен", – говорится в сообщении израильских военных.

Отметим, что недавно ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ не позволит "Хезболле" оставаться на юге Ливана. По его словам, цель Израиля – создание безопасности для жителей на севере страны, чтобы они могли вернуться в свои дома после более чем года эвакуации.

Вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации пересекла границу в районе израильского городка Метулы и вошла в приграничные районы Ливана.

В Армии обороны Израиля заявили, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАСа, именно это побудило Израиль начать наземную операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима, в частности, поддерживаемая Ираном "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

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