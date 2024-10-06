Израиль ликвидировал 440 боевиков 'Хезболлы' с начала наземных операций, – Халеви

Уже несколько дней Армия обороны Израиля продолжает наземную кампанию по ликвидации террористической группировки "Хезболла" в Ливане. С начала операции израильскими войсками было убито не менее 440 боевиков.

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Израильская армия наносит удары по командным центрам, складам оружия, туннелям и другим объектам террористов. Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает The Times of Israel.

По его словам, Израиль продолжает оказывать давление на "Хезболлу" и наносит дополнительный и долгосрочный урон врагу, не давая облегчения и передышки террористической организации.

В частности, ЦАХАЛ нанес очередной удар по боевикам "Хезболлы" в командном центре, расположенном в мечети в Бинт-Джубейле на юге Ливана, на территории госпиталя имени мученика Салаха Гандура.

По данным израильских военных, боевики использовали командный пункт для планирования и осуществления актов террора против войск ЦАХАЛ и государства Израиль. В Армии обороны заявили, что удар беспилотника был точным и основывался на данных разведки.

Напомним, национальная разведывательная служба Израиля "Моссад" провела одну из самых успешных операций в истории разведывательных служб, в результате которой были ранены и убиты тысячи членов террористической организации "Хезболла". Такой результат стал возможным благодаря заложенной в пейджеры Apollo AR924 взрывчатке.

Ранее сообщалось, что после массированной ракетной атаки Ирана 1 октября бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что у Израиля есть самая большая за последние 50 лет возможность изменить облик Ближнего Востока. Он призвал "немедленно" принять меры против ядерной программы Ирана.

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