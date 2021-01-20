Трампа заподозрили в сговоре с Путиным по штурму Капитолия
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предположили, что уходящий американский президент Дональд Трамп согласовал штурм Капитолия с лидером России Владимиром Путиным.
К такому заключению политики пришли во время общения в подкасте, которым Клинтон поделилась на личной странице в Twitter. В посте она отметила, что Конгресс США должен создать следственный орган, аналогичный Комиссии по терактам 11 сентября, для определения связей Трампа с Путиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Чтобы мы могли исправить ущерб, нанесенный нашей национальной безопасности, и не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост", – подчеркнула Клинтон.
Что касается самого разговора, то в нем бывшая госсекретарь США отметила, что хотела бы увидеть записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда протестующие вторглись в Капитолий.
"Я не знаю, что у Путина есть в политическом, финансовом или личном плане, но то, что произошло на прошлой неделе, было подарком Путину", – ответила ей Пелоси.
Напомним, ранее ФБР приступило к проверке информации о возможной попытке продать в Россию ноутбук Пелоси, который был похищен во время штурма Капитолия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Палата представителей Конгресса США поддержала проект резолюции об импичменте Трампа. Впервые в американской истории главе государства его объявили дважды.
Перед этим, 6 января, сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, во врем которого погибло пять человек.
ФБР начало рассматривать вопрос о том, могли ли иностранные правительства, организации или отдельные лица спонсировать участников массовых беспорядков в Вашингтоне.
Кроме того, в ФБР предупредили об угрозе вооруженных протестов на церемонии инаугурации избранного президента Джо Байдена. Доказательством этому являются разговоры в соцсетях о возможных актах насилия.