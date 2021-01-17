В США заговорили об иностранном вмешательстве при штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США взялось изучить, могли ли иностранные правительства, организации или отдельные лица оказывать финансовую поддержку причастным к штурму Капитолия 6 января.

В частности тем, кто планировал и осуществлял нападение на здание Конгресса. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на действующего и бывшего сотрудников ФБР.

По словам источников, в рамках расследования бюро изучает платежи в размере $500 тысяч в биткойнах, по-видимому, гражданином Франции в адрес ключевых фигур и группам движения перед беспорядками.

Эти платежи якобы были задокументированы и опубликованы в сети на этой неделе компанией, которая анализирует переводы криптовалюты.

"Отдельно, в совместной оценке угроз, опубликованной ФБР, Министерством внутренней безопасности и различными другими полицейскими ведомствами федерального и округа Колумбия, отмечалось, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские влиятельные субъекты воспользовались этой возможностью, чтобы усилить повествования в поддержку своих политических интересов в период смены президента США", – констатирует телеканал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ФБР предупредили об угрозе вооруженных протестов во время инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.