Нарвская народная республика: мертворожденная авантюра

Похоже, в кабинетах Кремля окончательно закончились папки с новыми идеями, и в ход пошли "проверенные" методички 12-летней давности. Наблюдается опасное дежавю: на фоне весеннего обострения в марте 2026 года российские спецслужбы резко активизировали проект "Нарвской народной республики" (ННР).

Сценарий, элементы которого мы сейчас наблюдаем в Эстонии не просто региональный кризис. Имеет место калька с событий 2014 года на украинском Донбассе. Путин пытается провернуть в Балтии тот же трюк, который превратил восток Украины в зону гуманитарной катастрофы.

Если вернуться к событиям "русской весны" в Донецке и Луганске, то нынешняя активность ГРУ и ФСБ в приграничных районах Эстонии покажется нам до боли знакомой.

Во-первых, осуществляется инфонакачка: в соцсетях и "серых" Telegram-каналах внезапно заговорили о "притеснении русскоязычных" в городе Нарва. Сюжеты о "запрете всего русского" штампуются в промышленных объемах, создавая иллюзию экзистенциальной угрозы.

Во-вторых, начали появляться "стихийные" группы самообороны. В марте 2026-го в приграничье засветились странные "спортивные активисты" и "неравнодушные горожане", чья военная выправка подозрительно выдает кадровых силовиков российского разлива.

В третьих, нельзя исключать попыток захвата администраций. Здесь логика состоит в том, дабы спровоцировать полицию Эстонии на жесткий ответ, чтобы получить картинку для пропаганды: "Смотрите, НАТО убивает мирных жителей!"

В общем, то что происходит ныне в Нарве, чем-то походит на Донбасс 2.0. Тогда были ДНР/ЛНР, сегодня же попытка создать ННР. Тогда крутили мифическую "защиту русскоязычных" от "бандеровцев", сегодня – защита от "агрессивного блока НАТО".

Путин не умеет созидать, он умеет только создавать "серые зоны". Его цель в 2014-м была в том, чтобы вбить клин в единство Украины и остановить её евроинтеграцию. Его цель сегодня уже в том, дабы проделать то же самое с Балтией, используя аналогичные инструменты: дезинформацию, агентуру и страх.

Путину не нужна сама Нарва. Ему нужен хаос внутри ЕС и НАТО. Основные цели Москвы в этой авантюре: проверка 5-й статьи НАТО, и Кремль хочет узнать, пойдет ли Альянс на реальный конфликт из-за маленького приграничного города. Если НАТО дрогнет, то архитектура безопасности Европы пошатнется.

Далее следует дестабилизация всей Балтии и создание очага постоянного напряжения в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы парализовать их экономику и социальную жизнь.

Путину важна и внутренняя повестка, когда условиях санкций и изоляции, провалов в Украине нужна внешняя победа". Это единственный способ скормить россиянам хоть какую-то иллюзию величия.

Но есть одна проблема для Кремля: сейчас не 2014 год. Мир уже видел этот сценарий. Таллин, Рига и Вильнюс прекрасно осознают риски. Уровень готовности спецслужб и солидарность союзников сегодня на порядок выше. Нарва не "слабое звено", а крепость цивилизованного мира.

Для Кремля грубые попытки реанимировать проект "Новороссии" на берегах Нарвы – путь к окончательному краху режима, который так и не научился жить в мире с соседями.

История повторяется дважды: первый раз как трагедия, которую переживает Украина, а второй раз как фарс в Балтии. Но в случае с Путиным этот фарс может стать для него последней авантюрой.