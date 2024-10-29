'Трамп много говорит': Зеленский прокомментировал возможное сокращение поддержки Украины в случае президентства республиканца

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возможно и говорил о намерениях сократить поддержку Украины в случае победы на выборах. Однако риски есть, и у Украины есть внутренний план укрепления.

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Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции саммита Украина – Северная Европа в Рейкьявике (Исландия). Его выступление транслировалось на Youtube-канале Офиса президенту.

"Дональд Трамп много говорит. Впрочем, я не слышал, чтобы он говорил о том, что сократит поддержку Украине в случае победы на выборах президенте в ноябре 2024 года", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что украинское государство понимает все риски президентских выборов, наибольшим из которых будет изменение политики США.

"Несмотря на это, мы безусловно рассчитываем на двустороннюю поддержку в Конгрессе", –отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не поддержка Украины будет считаться победой Путина и "большим проигрышем Запада, демократии и свободы".

"Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом США, захочет проиграть, в смысле прекратить поддержку Украины. Однако я согласен, что риски есть, поэтому Украина имеет свой внутренний план как укрепить себя", – резюмировал ответ на этот вопрос президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Джей Ди Вэнс сказал, что переговоры с РФ являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине. При этом Владимир Путин он назвал не противником, а конкурентом.

– Также Джей Ди Вэнс намекнул, что Украине придется отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне.

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