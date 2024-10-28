'Он конкурент': соратник Трампа не захотел признать Путина врагом и призвал к переговорам с Россией

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине. Российского диктора Путина, который начал вторжение в Украину, он назвал не противником, а конкурентом.

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Так Венс ответил на вопрос, считает он Путина союзником или врагом, в интервью программе "Meet the Press" на канале NBC News в воскресенье, 27 октября. Сенатор от штата Огайо считает, что США "на каком-то уровне" придется участвовать в переговорах об окончании войны.

"Если мы когда-нибудь собираемся закончить войну в Украине, по сути, на каком-то уровне нам придется участвовать в каких-то переговорах между Украиной и Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. Это просто необходимая часть", – заявил он.

Политик считает, что нужно "быть умными по отношению к дипломатии",

"Но я считаю, что мы также должны быть умными по отношению к дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговоры", – добавил Вэнс.

Он также заявил, что США будут оставаться в НАТО, если Трампа выберут президентом государства. По его словам, Трамп "хочет, чтобы НАТО было сильным".

"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО... Мы останемся в НАТО", – сказал республиканец.

В то же время Вэнс отметил, что Трамп хочет, чтобы страны-члены Альянса больше тратили на оборону. Политик раскритиковал дисбаланс в обязательствах стран-членов и выделил, в частности, Германию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джей Ди Вэнс выдал, что, если Трамп станет президентом, США заставят Украину и Россию начать переговоры об окончании войны. И если требованием страны-агрессора будет часть украинской земли, Украина будет должна отказаться от своих территорий.

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