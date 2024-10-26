Напарник Трампа Вэнс заявил, что 'украинцам придется' принять решение об отказе от территорий в обмен на мир

Если выборы в Соединенных Штатах выиграет кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, США заставят Украину и Россию начать переговоры по миру. И если требованием страны-агрессора будет часть украинской земли, Украина будет должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне.

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Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. В частности, Вэнс сказал, что администрация Трампа будет добиваться "прекращения войны в Украине при помощи дипломатии".

Отвечая сначала на вопросы американского студента, напарник Трампа по выборам предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем больше он рискует стать ядерной войной", потому что именно к этому якобы ведет политика нынешнего президента США. В отличие от него и от кандидата Камалы Харрис, "Трамп есть кандидат мира", заявил Венс и пояснил, что это означает, что Трамп заставит Украину и РФ "искать мир через дипломатию", а не через продолжение войны до победы.

"И россияне, и украинцы уже истощены, ищут мужчин и женщин для мобилизации. Их экономика истощена. Что в лучших интересах Америки, и я считаю, что в лучших интересах Украины и России, так это прекращение убийств", – сказал он.

На уточняющий вопрос ведущего, придется ли Украине уступить часть захваченных Россией земель, Вэнс ответил, "что украинцам придется самим принять это решение".

"Мы не должны любить Россию, мы не должны соглашаться с их вторжением, но мы должны собрать их вместе и приобщиться к настоящей дипломатии. Когда общаешься с их политиками, они частно и даже публично говорят, что это не может продолжаться вечно. уже нет ни силы, ни оборудования, ни денег", – сказал Венс.

Американец не уточнил, с кем и из какой страны политиками он общался по этому поводу "частно и публично", и кто именно ему рассказывал об истощении и отсутствии денег. Но Венс подчеркнул, что Украина является кормилицей всего мира, поэтому войну надо прекращать.

"Украина производит большое количество продуктов для всего мира. Если этот конфликт будет продолжаться, голод охватит все континенты" – сказал Вэнс и перечислил их. Это, по его словам, Африка и Европа.

Как сообщал OBOZ.UA, в США уже прошли первые дебаты кандидатов в вице-президенты Джей Ди Венса и демократа Тима Волза. Аналитики оценили их выступления как "продолжение линии" кандидатов Дональда Трампа и Камалы Гаррис. Но об Украине в дискуссии речь не шла.

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