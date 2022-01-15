Токаев поручил установить точное число погибших, а россияне грузят технику в самолеты. Хроника событий в Казахстане за 15 января (обновляется)

В субботу, 15 января, ситуация в Казахстане, где ранее вспыхнули масштабные протесты, остается напряженной. В Алматы уже задержали свыше 2,4 тыс. человек и изъяли 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание, во время которого поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения. Тем временем российский военный контингент так называемых "миротворческих войск" Организации Договора коллективной безопасности, который накануне начал покидать территорию Казахстана, грузит технику в самолеты.

OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане 15 января онлайн.

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8:00 – Токаев провел совещание с руководителями Генпрокуратуры, КНБ, МВД, Минобороны, а также руководством Администрации президента и Аппарата Совбеза. Президент Казахстана поручил провести всестороннее расследование, а также установить точное число погибших среди гражданского населения. Кроме того, силовикам было поручено разработать новую нормативную базу координации действий силовых органов в критических ситуациях.

8:30 – СМИ сообщили о гибели россиянки Марии Ким в Таразе. Она якобы получила огнестрельное ранение во время массовых протестов. Правоохранители начали расследование, а посольство России обратилось к МВД Казахстана.

9:00 - Вице-министра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева отправили в отставку. Эту должность теперь занял Асхат Хасенов.

9:30 – В МЧС Казахстана заявили, что во время протестов пострадали 10 пожарных. Один из них получил касательное огнестрельное ранение левой руки, 9 - телесные повреждения. Кроме того, пострадали 30 пожарных машин. В частности, угнано было 7 машин, 5 - сожжено и 25 - повреждено. На данный момент удалось восстановить 21 авто, а остальные сняли с расчета.

9:40 - При тушении пожаров во время ЧП казахские пожарные спасли 30 человек, еще 115 эвакуировали. В то же время, они потушили 117 пожаров, больше всего - в Алматы (58).

10:00 - Генконсул Кыргызстана Назарали Арипов сообщил о том, что задержанных в Алматы четверых кыргызстанцев местные власти решили отпустить.

10:30 – Российские СМИ опубликовали видео, на котором российские военные из состава сил ОДКБ грузят военную технику в самолеты Ил-76 и Ан-124 перед вылетом из Алма-Аты.

11:00 – Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Казахстан якобы подвергся агрессии скоординированных террористических групп, прошедших специальную подготовку и имеющих боевой опыт.

11:40 - Лукашенко также заявил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным разработал план операции по отправке так называемых миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. "Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством (министра обороны РФ - ред.) Шойгу и (главы Минобороны Белоруссии - ред.) Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - сказал он.

12:00 - В Агентстве по финмониторингу по Мангистауской области сообщили о задержании экс-вице-министра энергетики Жумабая Карагаева. Кроме него задержаны руководители электронных торговых площадок и лица, "причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области". Карагаева суд отправил под стражу на 2 месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее: с 50-70 тенге в прошлом году до 120 тенге за литр ((3,72 до 7,44 грн).