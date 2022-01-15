Зятей Назарбаваева уволили из руководящих постов нефтяной и газовой компаний: что известно

В Казахстане с руководящих должностей уволили двух зятей бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Поста в "КазТрансОйл" лишился Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, который работал в QazaqGaz.

Об этом 15 января сообщается на сайте государственного фонда "Самрук-Казына". Решение было принято "согласно поданным заявлениям".

40-летний Досанов, муж Алии Назарбаевой – младшей дочери экс-президента, был главой правления оператора по магистральному нефтепроводу "КазТрансОйл" с 2016 года.

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58-летний Кайрат Шарипбаев женат на Дариге Назарбаевой – старшей дочери бывшего главы государства. Он с 2020 года был председателем правления национальной компании "КазахГаз".

Отметим, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинили "Казахгаз" и "КазМунайГаз" в том, что они допустили протесты, повысив цены на газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане в январе вспыхнули масштабные протесты, которые длились несколько дней и переросли в столкновения с силовиками. Власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, начали "антитеррористическую операцию" называв "погромщиков" – "террористами". Также в страну вводили военных ОДКБ, куда в частности входят Россия и Беларусь.

По официальным данным, во время протестов погибли 225 человек и тысячи были задержаны. Подробнее о ситуации в стране за 15 января читайте в нашей онлайн-хронике.