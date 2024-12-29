США признают Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии и потребуют перевыборов

В Конгресс Соединенных Штатов будет передан законопроект о признании Саломе Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии. Документ предоставят американским законодателям уже в начале следующей недели.

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Так утверждает конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, глава подкомитета по иностранным делам Палаты представителей США. Именно он создаст и представит соответствующий проект закона.

"Этот законопроект о непризнании "Грузинского кошмара" запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и будет признавать Саломе Зурабишвили единственным законным лидером до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы", - отметил законодатель.

Словосочетание "Грузинский кошмар" Джо Уилсон использует не впервые. Именно так конгрессмен в начале декабря описывал события в Тбилиси, когда предлагал другим законодателям осудить действия пророссийского правительства Грузии. Поводом для этого явились попытки правительства подавить протесты в стране.

"Мы одновременно возмущены и вдохновлены тем, что видим в Тбилиси, где тысячи грузинских граждан без устали мобилизуются на защиту избранного народом пути к вступлению в ЕС и суверенитет своей нации. Мы осуждаем насильственные действия и нападения на мирных демонстрантов со стороны пророссийских представителей власти. Сводоба свободных людей победит", – было сказано в заявлении конгрессменов.

Как сообщал OBOZ.UA, также Джо Уилсон пригласил Саломе Зурабишвили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Причем конгрессмен подчеркнул, что приглашает "единственного легитимного лидера Грузии".

Сегодня, 29 декабря "Грузинская мечта" планирует провести инаугурацию Михаила Кавелашвили, которого парламентарии вроде бы избрали новым президентом страны. Но действующая президент, оппозиция, и значительное количество населения страны не признают легитимность ни нового парламента, ни "избранного" им президента.

Соответственно, госпожа Зурабишвили призвала людей собраться у дворца президента уже утром – она хочет рассказать, "каки будут следующие дни и какие будут дни победы".

Ранее Саломе Зурабишвили объявила о создании специального совета, который будет заниматься подготовкой к новым парламентским выборам в стране.

В свою очередь, пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что госпожа Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности за подготовку новых выборов.

OBOZ.UA следил за тем, как в Грузии власти проводили "выборы президента" с одним кандидатом, а народ собирался на протест. Мы также рассказывали, как проходят выборы в этой стране после внесения в конституцию несколько лет назад изменений.

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